На территории Красноярского края объявлен режим ЧС

Губернатор Александр Усс объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Красноярского края из-за пылевой бури. Об этом региональное Министерство лесного хозяйства сообщило 7 мая в социальных сетях.

Как отмечается в публикации, в настоящее время в кризисном центре МЧС по Красноярскому краю Усс проводит заседание оперативного штаба по реагированию на чрезвычайную ситуацию.



«С самого утра ситуация находится на контроле губернатора. Для исключения пожаров из-за обрыва проводов в результате сильного ветра, который достигает в некоторых местах до 40 м/с, были обесточены несколько населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Как утверждает МЧС, в крае напряженная обстановка.

«Горят строения в нескольких населенных пунктах. Все силы РСЧС задействованы на тушение, спасение», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день на Красноярск обрушилась пылевая буря. По словам мэра города Сергея Еремина, раньше пылевой бури такого масштаба в городе не было. Он призвал горожан не разводить костры, так как скорость ветра в Красноярске превышает 20 м/с, и по возможности оставаться дома и закрывать окна.