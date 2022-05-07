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МЧС увеличит группировку по тушению пожаров в Красноярском крае

МЧС: группировка по тушению пожаров в Красноярском крае будет увеличена
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Фото: МЧС РФ/24.mchs.gov.ru
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МЧС России увеличивает численность группировки по тушению пожаров в населенных пунктах Красноярского края. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил начальник регионального ГУ МЧС Игорь Лисин.

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По его словам, ведомство направляет в регион силы и средства из соседних регионов.

«И группировка будет увеличена настолько, насколько это необходимо для полной ликвидации пожаров», — заверил он.

В Красноярском крае введен режим ЧС в связи со сложной пожарной обстановкой. Использование открытого огня запрещено.

По данным краевого управления МЧС, в Шарыповском районе региона горят две пилорамы в районе населенного пункта Индустриальный.

«В деревне Новокурск происходит загорание 15 строений, еще 20 строений горят в с. Никольск, где по предварительной информации погибли 2 человека», — отметили в ведомстве.

В Большемуртинском районе в поселке Большая Мурта горят детский сад и жилой дома, в Большеулуйском районе СНТ «Родники» горят 20 строений, в Боготольском районе горят 35 строений.

Возгорание происходит и в Козульском районе, на место пожара следует пожарный поезд.

По последним данным, в Красноярском крае в результате пожаров погибли пять человек, в том числе двое детей.

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