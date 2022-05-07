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Пять человек погибли в результате пожаров в Красноярском крае

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Фото: Управление МЧС РФ по Красноярскому краю
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В Красноярском крае в результате пожаров погибли пять человек. Об этом заявило региональное управление МЧС в субботу, 7 мая.

«В деревне Новокурск происходит загорание 15 строений, еще 20 строений горят в селе Никольск, где по предварительной информации погибли два человека», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, три человека, двое из которых — дети, погибли в селе Талажанка Казачинского района.

Возгорания происходят в более чем 16 населенных пунктах, горят около 200 строений.

Ранее в этот же день губернатор Александр Усс объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Красноярского края из-за пылевой бури.

В краевом МЧС добавили, что в регионе напряженная обстановка, в тушении пожара и спасении людей задействованы все силы РСЧС.

Утром 7 мая мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что на город обрушилась пылевая буря. По его словам, раньше пылевой бури такого масштаба в городе не было. Он призвал горожан не разводить костры, так как скорость ветра в Красноярске превышает 20 м/с, и по возможности оставаться дома и закрывать окна.

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