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Сирия выразила готовность помогать ЛНР и ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сирия готова поддержать Донецкую и Луганскую народные республики и призывает остальное мировое сообщество последовать этому примеру. Такое заявление сделал 7 мая посол САР в России Рияд Хаддад.

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«Население ДНР и ЛНР вот уже более восьми лет подвергается бомбардировкам, систематическим разрушениям и несправедливой блокаде со стороны неонацистов, которых поддерживает Запад. Результат их действий оставил после себя тысячи жертв и невинных граждан, вынужденных покинуть свои дома. Поэтому Сирия работает над тем, чтобы оказать всемирную поддержку республикам», — сказал он в интервью ТАСС.

Сирийская Арабская Республика последовательно поддерживает Россию в вопросе защиты мирного населения Донбасса. Так, 22 февраля глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск поддерживает решение президента РФ Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Министр добавил, что народ страны солидарен с ЛНР и ДНР. Он также допустил, что Дамаск признает независимость республик.

25 февраля президент Сирии Башар Асад поддержал начало проведения в Донбассе специальной военной операции по защите мирного населения региона. Также он осудил западные страны за их деструктивную роль в ситуации на Украине и в Сирии.

7 марта жители Сирии вышли на акции солидарности с народом Донбасса и поддержки спецоперации по его защите. И России. Жители скандировали «Россия! Сирия!» как лозунг единения двух стран.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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