Диетолог объяснила причины отравления шашлыком на пикнике

Традиционный для пикников шашлык может стать причиной сильного отравления, если его неправильно хранить и готовить, рассказала в субботу, 7 мая, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением», — предупредила она в беседе с радио Sputnik.

Королева напомнила, что причиной отравления шашлыком становятся бактерии, которые размножаются в мясе при неправильном хранении и нарушении санитарных норм при его приготовлении. По ее словам, купленное вне зоны официальной торговли мясо может быть недостаточно обработано соусом. Также шашлык могли изготавливать и хранить в условиях антисанитарии.

«Эти факторы делают его прекрасной средой для размножения бактерий, которые могут вызывать пищевую токсикоинфекцию. Признаками отравления шашлыком являются тошнота, боль в животе и быстро растущая температура. Если эти симптомы возникли, то нужно быстро принимать решение и ехать в больницу», — заключила врач.

4 мая врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что пережаренное мясо обладает канцерогенами, которые могут вызвать онкологические заболевания у человека.

Она подчеркнула, что обугливание пищи также может нести вред для слизистой желудочного тракта. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника.