Прямой эфир
Спорт
Боксер Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура
Экономика
Названы подешевевшие на фоне укрепления рубля товары
Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского Bayraktar
Мир
Байден обсудил с премьер-министром Канады военную помощь Украине
Армия
Минобороны показало работу расчетов БПЛА и артиллерии в ЛНР
Стиль
Кофта Зеленского цвета хаки ушла с молотка в Лондоне за £90 тыс.
Мир
Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн
Армия
Пограничное управление ФСБ в Крыму получило новый сторожевой катер
Общество
Оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе работой ВКС РФ
Экономика
Цены на газ в Канаде достигли рекордного максимума
Общество
Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 7 мая

Диетолог объяснила причины отравления шашлыком на пикнике

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Традиционный для пикников шашлык может стать причиной сильного отравления, если его неправильно хранить и готовить, рассказала в субботу, 7 мая, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Живот не мешок: что делать при изжоге на пикнике или во время застолья
Гастроэнтерологи дали советы на случай дискомфорта или жжения

«Если покупать шашлык вне зоны официальной торговли, то это может иметь последствия для организма. В худшем случае такое блюдо может довести до госпитализации человека в лечебное учреждение с отравлением», — предупредила она в беседе с радио Sputnik.

Королева напомнила, что причиной отравления шашлыком становятся бактерии, которые размножаются в мясе при неправильном хранении и нарушении санитарных норм при его приготовлении. По ее словам, купленное вне зоны официальной торговли мясо может быть недостаточно обработано соусом. Также шашлык могли изготавливать и хранить в условиях антисанитарии.

«Эти факторы делают его прекрасной средой для размножения бактерий, которые могут вызывать пищевую токсикоинфекцию. Признаками отравления шашлыком являются тошнота, боль в животе и быстро растущая температура. Если эти симптомы возникли, то нужно быстро принимать решение и ехать в больницу», — заключила врач.

4 мая врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что пережаренное мясо обладает канцерогенами, которые могут вызвать онкологические заболевания у человека.

Она подчеркнула, что обугливание пищи также может нести вред для слизистой желудочного тракта. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022