Диетолог рассказала об опасности пережаренного шашлыка

Пережаренное мясо обладает канцерогенами, которые могут вызвать онкологические заболевания у человека. Об этом заявила в понедельник, 4 мая, врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с URA.RU.

«Длительная термическая обработка на костре приводит к образованию канцерогенов, которые вызывают онкологические заболевания», — рассказала Русакова.

Она подчеркнула, что обугливание пищи также может нести вред для слизистой желудочного тракта. Корочка может повредить слизистую пищевода, желудка, кишечника.

По ее словам, не рекомендуется как непрожаренные продукты, так и слишком пережаренные.

Также Дарья Русакова считает полезными овощи-гриль, так как внутри овощи сохраняют витамины, но не стоит их сильно зажаривать и добавлять большое количество масла

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU отметил, что пережаренное мясо способствуют старению организма.

«Глубоко лучше не зажаривать, поскольку при жарке образуются канцерогены и ряд вещей, которые нас старят. Сильно не солить, есть побольше овощей и углеводных гарниров типа крупы, бобовых, грубого хлеба. Тогда, может, это будет не так вредно. А так понятно, что любой шашлык, как ты его ни жарь, это вредно», — уточнил он.

29 апреля президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин рассказал «Известиям», где можно готовить шашлыки и какие штрафы положены за готовку на открытом огне в неположенном месте.

Ранее, 28 апреля, эксперты ресурса «Чек Индекс» подсчитали, что в апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, что средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 рублей против 1901 рубля годом ранее.