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Глумившихся над телами мародеров задержали в Херсонской области

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат
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Мородер
Фото: РИА Новости
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Мародеры, которые глумились над телами, предположительно, российских солдат и украли их вещи, задержаны в Херсонской области, сообщили в субботу, 7 мая, «РИА Новости» со ссылкой на сотрудников силовых структур РФ.

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Один из зачинщиков мародерства, кается и признает вину, согласно предоставленным кадрам.

«Смутно... весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить», — заявил он.

Его сообщник добавил, что не знает, как объяснить содеянное, так как адекватной причины нет.

«Честно, даже не знаю зачем... сказать, что мне мало рюкзаков... ну хватает. Думал, взять как на память, но память чего — смерти?.. Честно, не знаю, каюсь», — оправдывался задержанный.

Ранее в Сети появилось видео, на котором в одном из сел мародеры издеваются над лежащими около БМД телами военных. Преступники роются в карманах формы погибших, ищут, что можно забрать.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

Также в марте президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, которые усиливают ответственность за преступления против национальной безопасности во время военного положения. В частности, документы ужесточают наказание за мародерство, диверсии и госизмену.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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