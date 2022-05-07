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Военно-гражданская администрация Херсонской области заявила о желании войти в состав РФ

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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил 7 мая, что освобожденный от украинских националистов регион будет стремиться стать частью России.

«Мы намерены жить в составе РФ и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом РФ. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — заявил он.

Стремоусов отметил, что «никто никого не будет принуждать», уточнила «Газета.Ru». По его словам, жители Херсонской области также получат право на российское гражданство.

О полном освобождении Херсонской области от националистов и власти Киева 7 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что жизнь на освобожденных территориях налаживается, и «всё двигается в мирном русле».

В частности, власти региона заявили о намерении вернуть герб времен Российской империи. По словам Стремоусова, в основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года.

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