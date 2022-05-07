Гербом Херсонской области стал вариант времен Российской империи

Власти Херсонской области после перехода региона под контроль Вооруженных сил РФ заявили о намерении вернуть герб времен Российской империи, заявил 7 мая зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов.

«Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб времен нахождения региона в составе Российской империи», — сообщил он.

В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года. На новом гербе в виде золотого щита изображен черный двуглавый коронованный орел, в правой лапе которого — лавровая ветвь, в левой — пламя. На груди орла в голубом щитке — золотой крест.

Ранее Стремоусов заявил, что освобожденная российскими военнослужащими Херсонская область будет стремиться стать частью России.

Он также подчеркнул, что власти региона готовы обратиться с вопросом о включении Херсонской области в состав Российской Федерации, а также добавил, что уже сейчас происходит полноценное сотрудничество, и область уже чувствует себя «как одно единое целое с регионами России».

О полном освобождении Херсонской области от националистов и власти Киева 7 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что жизнь на освобожденных территориях налаживается и «всё двигается в мирном русле».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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