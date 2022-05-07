Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского Bayraktar

Министерство обороны РФ показало, как расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar.

«Данная машина предназначена для обеспечения воздушной и наземной обороны наиболее важных объектов, также для работы по БЛА, ракетам РСЗО и системам «Точка-У», — дал комментарий командир батареи Владимир.

В ходе дежурства «Панцирь» нашел воздушную цель — украинский беспилотник Bayraktar TB2. С помощью грамотных действий расчета воздушная угроза была уничтожена. Небо находится под надежным контролем, и любой объект ВСУ, который обнаружится в воздушном пространстве, будет ликвидирован.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

3 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении трех БПЛА Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный. Кроме того, российскими военными были сбиты еще четыре БПЛА других моделей и перехвачены пять украинских реактивных снарядов.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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