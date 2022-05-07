Число погибших при взрыве в отеле Гаваны достигло 22 человек

При взрыве в отеле Saratoga в Гаване погибли 22 человека, еще 74 получили различные травмы, сообщил NBC News со ссылкой на государственное телевидение Кубы в пятницу, 6 мая.

По оценкам министерства здравоохранения Кубы, в результате взрыва пострадали 74 человека, в том числе 15 детей. Президент республики Мигель Диас-Канель сказал, что взрыв, по-видимому, был случайным и связан с газовым баллоном.

«Всё, кажется, указывает на то, что это был несчастный случай с газовым баллоном, который вызвал взрыв и, следовательно, повреждение конструкции, а также обрушение. Ни в коем случае это не была бомба или спланированное нападение», — сказал президент Кубы во время посещения больницы с пострадавшими людьми.

В отеле всё еще ведутся поисково-спасательные работы.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. По словам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. Власти сообщали о девяти погибших, 40 раненых и 12 пропавших без вести. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.