Прямой эфир

Число погибших при взрыве в отеле Гаваны достигло 22 человек

0
Отель Saratoga
Фото: ТАСС/EPA/Ernesto Mastrascusa
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При взрыве в отеле Saratoga в Гаване погибли 22 человека, еще 74 получили различные травмы, сообщил NBC News со ссылкой на государственное телевидение Кубы в пятницу, 6 мая.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

По оценкам министерства здравоохранения Кубы, в результате взрыва пострадали 74 человека, в том числе 15 детей. Президент республики Мигель Диас-Канель сказал, что взрыв, по-видимому, был случайным и связан с газовым баллоном.

«Всё, кажется, указывает на то, что это был несчастный случай с газовым баллоном, который вызвал взрыв и, следовательно, повреждение конструкции, а также обрушение. Ни в коем случае это не была бомба или спланированное нападение», — сказал президент Кубы во время посещения больницы с пострадавшими людьми.

В отеле всё еще ведутся поисково-спасательные работы.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. По словам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. Власти сообщали о девяти погибших, 40 раненых и 12 пропавших без вести. Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване не поступало.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022