Данных о пострадавших среди россиян при взрыве в Гаване нет. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

«В настоящий момент данных о пострадавших гражданах РФ нет, дипмиссия следит за развитием ситуации», — сказала она ТАСС.

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия. По словам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация.

Как сообщил источник ТАСС, причиной частичного разрушения отеля мог стать взрыв газа. Отмечается, что гостиница готовилась к открытию, проводились работы по наладке газового оборудования.

По данным Noticias Cuba, в результате взрыва есть пострадавшие. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.