Взрыв прогремел в отеле напротив гаванского Капитолия

Взрыв прогремел утром 6 мая в гостинице Saratoga в столице Кубы Гаване, расположенной напротив местного Капитолия. Об этом сообщает Cubadebate.

По словам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация.

Как пишет Noticias Cuba, в результате взрыва есть пострадавшие. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

«Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьезный материальный ущерб и ранив нескольких человек», — сообщает издание.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, причиной частичного разрушения отеля мог стать взрыв газа. Отмечается, что гостиница готовилась к открытию, проводились работы по наладке газового оборудования.

Ранее в этот день взрыв прогремел в жилом доме в центре Мадрида. Городская служба экстренной помощи сообщила, что в результате инцидента пострадало не менее 12 человек. Причины случившегося пока неизвестны.