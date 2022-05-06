Совбез ООН впервые с начала спецоперации принял заявление председателя по Украине

Совет Безопасности (СБ) ООН впервые с начала российской операции по защите населения Донбасса принял единогласно заявление по Украине, о чем стало известно в пятницу, 6 мая.

«Буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа СБ», — объявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.

США в мае председательствуют в СБ ООН. По словам Миллса, Совбез глубоко обеспокоен вопросом поддержания мира и безопасности на Украине и в Донбассе. В заявлении выражается поддержка действиям генерального секретаря организации Антонио Гутерриша по части мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Сегодня впервые Совет Безопасности единым голосом высказался за мир на Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться для того, чтобы заставить замолчать орудия и поддержать ценности Устава ООН», — говорится в заявлении Гутерриша.

Ранее в этот день Гутерриш заявил, что около 500 человек эвакуированы с территории мариупольского завода «Азовсталь» и прилегающих территорий в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

7 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

В ответ на это заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что говорить о новой архитектуре безопасности в Европе затруднительно на фоне заявлений главы внешнеполитической службы ЕС Борелля, что все нужно решать «на поле боя».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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