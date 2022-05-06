WSJ сообщила о прекращении поставок гаджетов Lenovo и Xiaomi в Россию

Некоторые китайские компании, в том числе Lenovo и Xiaomi, приостанавливают поставки в Россию из-за санкций и давления американских поставщиков, не делая при этом официальных заявлений. Об этом 6 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Некоторые крупные компании без официальных объявлений сворачивают поставки в Россию, где китайские техкомпании лидируют на рынке многих товаров», — говорится материале.

В частности, по данным издания, в число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi.

Собеседники газеты отметили, что в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производились.

Отмечается, что Lenovo и вовсе прекратили поставки в страну вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, о чем свидетельствуют данные поставщиков, логистических компаний и рыночных исследователей. При этом определенный запас товаров компании по-прежнему доступен для продажи в России.

Однако не все китайские компании уходят с российского рынка без официальных сообщений. Так, в конце апреля китайский производитель дронов DJI заявил о временной приостановке своей деятельности в России и на Украине.

Ранее, 9 марта, газета New York Times сообщила о том, что США пригрозили санкциями против китайских компаний в случае пренебрежения введенными против РФ экономическими ограничениями.

Отмечалось, что министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение, заявив, что США отрежут эти компании от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства продукции.

Также указывалось, что Вашингтон может «фактически закрыть» китайские компании, если те проигнорируют американские санкции, ограничивающие поставки в РФ микрочипов и других технологий.

За день до этого представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если Китай не будет соблюдать антироссийские санкции, то навлечет на себя ответные шаги США. Псаки отметила, что в настоящее время Китай соблюдает санкционный режим.

28 февраля Китай отказался поддержать новые санкции против РФ. Уточнялось, что КНР выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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