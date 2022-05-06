Психолог объяснила опасность фитнес-зависимости

Во время занятий спортом вырабатывается гормон счастья, из-за чего у человека может возникнуть зависимость от фитнеса. О негативных последствиях такого состояния и о том, как его избежать, «Известиям» 6 мая рассказала психолог Наталья Звягина.

«С физиологической точки зрения во время занятий спортом активно вырабатывается эндорфин — гормон счастья. По своим свойствам он похож на обезболивающие препараты, то есть притупляет боль, снижает стресс и улучшает настроение. На фоне других психологических проблем, которые есть у фитнесоголиков, состояние эйфории переходит в зависимость. Человек не хочет расставаться с ощущением удовлетворения. Еще человек начинает видеть результаты своих трудов, что также усиливает зависимость», — пояснила специалист.

При этом, по ее словам, настоящие проблемы могут возникнуть, когда человек задастся целью создать идеальное тело. Такие люди много времени проводят у зеркала в поисках изъянов. В то же время одна мысль о том, чтобы пропустить тренировку, становится для них невыносимой.

В результате человек теряет интерес к другим аспектам жизни, что негативно отражается на личных взаимоотношениях. Как считает Звягина, такое поведение может быть признаком низкой самооценки.

Она подчеркнула, что спорт необходим, но в умеренных количествах.

«Спорт надо сочетать с другим досугом, не забывать про хобби, встречи с друзьями. Важно делать паузы в занятиях спортом. Если человек начинает постоянно увеличивать нагрузки, концентрирует внимание только на тренировках, то стоит проанализировать свое поведение, понять, зачем именно вы занимаетесь спортом, что это вам дает. Если не получается вернуться к нормальному состоянию, то необходимо обратиться к специалисту», — резюмировала психолог.

11 апреля кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» Татьяна Попова посоветовала не начинать «новую жизнь» с понедельника или другой «красивой» даты, потому что внутренне человек может быть по-прежнему не готов к серьезным изменениям.

Также специалист призвала не переусердствовать с самомотивацией, но и не забывать про трудности, преодолевая которые человек получает удовольствие и испытывает гордость за себя.