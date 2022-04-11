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Психолог призвала не пытаться начинать «новую жизнь» с понедельника

Психолог Попова посоветовала не пытаться начать «новую жизнь» с понедельника
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Кандидат психологических наук, доцент Московского института психоанализа, старший научный сотрудник ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» Татьяна Попова посоветовала не начинать «новую жизнь» с понедельника или другой «красивой» даты, потому что внутренне человек может быть по-прежнему не готов к серьезным изменениям.

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В беседе с агентством городских новостей «Москва» в понедельник, 11 апреля, специалист указала на то, что не стоит привязываться к «красивой» дате, чтобы не страдать от того, что не удалось начать «новую жизнь».

«Важно спросить прежде всего себя, чего вы на самом деле хотите, прояснить свои желания. Вам, например, могут говорить: «Ты должна ходить в спортзал, потому что все ходят». Коллективное дело — это, конечно, хорошо, но если решение принято за вас, вы всё равно внутренне будете сопротивляться», — пояснила психолог.

Попова отметила, что лучше всего стараться вносить в рутинные дела творческий элемент, например, подобрать разные плейлисты для тренировок, новую одежду или комплекс занятий.

Также специалист призвала не переусердствовать с самомотивацией, но и не забывать про трудности, преодолевая которые человек получает удовольствие и испытывает гордость за себя.

8 апреля психолог Алина Копосова рассказала, что справиться со стрессом и с негативными новостями могут помочь прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Как отмечает телеканал «360», специалист также напомнила о важности соблюдения режима сна. Не менее важным в борьбе со стрессом выступает правильное питание.

В тот же день терапевт, гастроэнтеролог Елена Тюльпина предупредила об опасности повышенной тревожности. По ее словам, тревожность и стресс могут привести к различным заболеваниям, среди которых патологии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и другие.

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