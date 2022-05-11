Названы самые популярные в РФ модели китайских и корейских авто с пробегом

В России спрос на автомобили китайских брендов с пробегом в марте–апреле 2022 года вырос на 1,7% в сравнении с январем–февралем этого же года, а на южнокорейские машины — на 0,5%. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба «Авито Авто».

Активный рост спроса на китайские автомобили зафиксирован в Барнауле, Тюмени и Липецке. На транспортные средства южнокорейских брендов — в Челябинске, Вологде и Курске.

Так, среди китайских автомобилей наиболее востребованными оказались Cherry Tiggo (T11), Lifan Solano, Chery Amulet (A15), Geely Emgrand EC7 и LIFAN X60. В пятерку самых популярных машин южнокорейских брендов вошли Hyundai Solaris, Daewoo Nexia, Daewoo Matiz, Hyundai Accent и Hyundai Sonata.

«Несмотря на рост цен, китайские и южнокорейские автомобили с пробегом продолжают оставаться сравнительно более выгодными, чем автомобили других брендов в России. Помимо доступности российских потребителей в них привлекает соответствие современным стандартам качества, а также внушительная география сети дилерских центров в целом по стране», — отметили эксперты «Авито Авто».

12 апреля стало известно, что китайский кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным на вторичном рынке в марте 2022 года — его продажи в РФ за указанный месяц составили 754 единицы. На второй строчке рейтинга расположился Lifan Solano (530 ед.). Третьим по популярности стал внедорожник Great Wall Hover (526 ед.). Также в списке указаны модели Lifan X60, Geely Emgrand, Chery Amulet, Geely MK, Lifan Smily, Geely Atlas и Great Wall H5.