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Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений в России

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании в пятницу, 6 мая.

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«В соответствии с нашей работой по выполнению санкций Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая», — говорится в сообщении.

При этом пользователи сохранят доступ к ранее загруженным и купленным приложениям.

Также в сообщении отмечается, что пользователи в России по-прежнему смогут загружать бесплатные приложения и игры из магазина Google Play.

О существующих подписках пользователей говорится, что они будут продолжаться до конца текущего расчетного периода, но не смогут быть продлены и будут отменены.

«Мы будем соблюдать существующие льготные периоды для разработчиков, и любые бесплатные пробные версии будут продолжать работать до тех пор, пока не будет предпринята попытка оплаты», — говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что обновлять бесплатные приложения получится, однако «обновления платных приложений блокируются по соображениям соответствия».

10 марта техническая поддержка Google сообщила, что российские пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях в магазине Google Play в России из-за «нарушений работы» платежных систем. Речь идет о том, что в Google Play перестали поддерживаться российские карты Visa и МаsterCard, а позднее и карты «Мир».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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