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Мишустин сообщил о разработке российского аналога App Store и Google Play к лету

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В России необходимо создать собственную платформу для скачивания приложений, которая была бы аналогом американских Аpp Store и Google Play. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 7 апреля.

Выступая с отчетом правительства в Госдуме, глава правительства призвал разработчиков и программистов создать собственный интернет-магазин приложений из-за возможных ограничений со стороны иностранных платформ.

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«Обращаюсь, пользуясь случаем: ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас всё для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play могут скоро не дать возможность скачивать приложения», — сказал он.

Также Мишустин анонсировал открытие нового российского интернет-магазина приложений, созданного на платформе Android, который должен заработать уже к лету текущего года.

Ранее, 16 марта, сообщалось, что «Деловая Россия» предложила Минцифры значительно расширить круг IT-компаний, которые могут претендовать на антикризисную поддержку государства. Бизнес-объединение предложило предоставлять льготы компаниям, 20% выручки которых приходится на продажу софта, зарегистрированного в Роспатенте или едином реестре отечественного ПО.

10 марта техническая поддержка Google сообщила, что российские пользователи не смогут покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях в магазине Google Play в России из-за «нарушений работы» платежных систем. Речь идет о том, что в Google Play перестали поддерживаться российские карты Visa и Маstercard, а позднее и карты «Мир».

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