Памятник Этушу открыли на Новодевичьем кладбище в Москве

Памятник народному артисту СССР, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Этушу открылся в день его столетия на Новодевичьем кладбище в Москве.

В пятницу, 6 мая, на церемонию прибыли скульптор Филипп Трушин, директор театра Вахтангова Кирилл Крок, вдова покойного Елена Этуш, дочь Раиса Этуш, актрисы Ирина Купченко и Ольга Тумайкина и другие актеры-вахтанговцы. Они возложили на могилу живые цветы.

«Мы все его помним, любим. Он 75 лет отдал служению Театру Вахтангова, это легендарная личность. Сегодня, в день его рождения, мы открываем памятник на его могиле. К сожалению, его нет с нами. Но память — это самое главное, что у нас есть», — так начал церемонию открытия Кирилл Крок.

Третья жена актера с создателем монумента вместе сбросили плотно с памятника из бронзы. Вдова Этуша рассказала, что Трушин корпел над ним в течение года, обращаясь к ней за мнением.

Автор памятника подчеркнул, что монумент изготовлен «на века».

Ранее в этот день вдова Этуша сообщала о предстоящем Хрустальном бале «Хрустальной Турандот», посвященном 100-летию актера. Он состоится 15 мая в Театре Вахтангова. Также Елена отметила готовность фотовыставки на улицах Москвы.

Также в пятницу стало известно о том, что почта России выпустила марку с изображением Этуша. Она выйдет в серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» номиналом 40 рублей.

Этуш — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», а также ведущий актер Вахтанговского театра и не только. Дебют в кино состоялся в 1953 году в фильме Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего он сыграл более чем в 150 кинокартинах. Славу ему принесло участие в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». Долгие годы Этуш работал ректором, а после худруком в театральном училище имени Бориса Щукина.

Артиста не стало 9 марта 2019 года, ему было 96 лет.