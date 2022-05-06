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К 100-летию со дня рождения Владимира Этуша в Москве откроется памятник

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В Москве на Новодевичьем кладбище в день 100-летия со Дня рождения народного артиста СССР Владимира Этуша — 6 мая — установят памятник советскому деятелю. Об этом «Известиям» рассказала его вдова Елена.

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«Прежде всего, в День рождения Владимира Абрамовича откроем обновленный памятник на Новодевичьем кладбище. 15 мая Театре Вахтангова пройдет Хрустальный бал «Хрустальной Турандот», посвященный 100-летию. Готова фотовыставка, посвященная юбилею, на улицах Москвы. Это очень здорово и важно», — рассказала Елена Этуш.

Также Почта России выпустила марку с изображением народного артиста СССР. Она выйдет в серии «Полные кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» номиналом 40 рублей. Презентация марки планируется тоже 6 мая. Кроме столичных мероприятий планируются торжества и на Кавказе, где Владимир Абрамович воевал.

«Например, он освобождал город Малгобек. Являлся его почетным гражданином. В 2008 году Владимир Абрамович выступил одним из инициаторов присвоения Малгобеку звания «Город воинской славы». Еще при его жизни одна из улиц была названа именем Этуша. 6 мая на ней установят его бюст», — добавила Елена Этуш.

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