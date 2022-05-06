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Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в Россию

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В России согласован перечень товаров, которые будут разрешены к ввозу на территорию страны путем параллельного импорта. Согласно приказу Минпромторга от 6 мая, который уже зарегистрирован в Минюсте, в него вошли более 50 категорий.

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Разрешение начинает действовать со дня его публикации и распространяется на товары, необходимые как для промышленности, так и для рядовых потребителей. При этом справедливым оно будет как для определенных брендов, так и для категорий некоторых товаров в целом.

В список попали средства гигиены (например, изделия из ваты брендов o.b. и Carefree), фармацевтическая и косметическая продукция (духи, шампуни, косметика, средства для маникюра и так далее), также в него вошли растения (в том числе срезанные цветы, луковицы и деревья).

Не попали в разрешенные для параллельного импорта товары косметика и духи ранее популярных в РФ марок L'Oreal, Garnier, Yves Saint Laurent, Maybelline, NYX и другие, шампуни Pantene и Head and Shoulders, зубные пасты Blend-a-Med и Oral-B, и некоторые другие. А вот «параллельный» ввоз одежды, головных уборов, обуви, тканей, меха и кожаных изделий разрешен без всяких ограничений по брендам.

В список разрешенных вошли и некоторые автомобильные комплектующие и запасные части, шины (например Michelin), запасные части для автомобилей и техники. Также импортировать на территорию РФ можно практически все западные марки авто: GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota, Lexus, Suzuki, Volvo и другие.

В списке ведомства находятся и музыкальные инструменты с комплектующими к ним, игровые приставки, оборудование для аэропортов, звукозаписывающая и телеаппаратура, техника брендов Apple, Samsung, Canon, HP, Xerox, Toshiba, Dell.

Перечень будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.

11 апреля в ведомстве заявили «Известиям», что собираются легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например в Японии. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

В свою очередь Минсельхоз 5 мая выступил против параллельного импорта продуктов питания. Как рассказал «Известиям» источник, близкий к министерству, на площадке ведомства не рассматривают «возможность расширения указанного перечня продукцией АПК».

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