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Суд запретил распространение и показ фильма «Зеленый слоник» в России

Петербургский суд запретил распространение и показ фильма «Зеленый слоник» в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России запретили показ и распространение фильма режиссера Светланы Басковой «Зеленый слоник». Соответствующее постановление вынес Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба суда в Telegram.

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Фильм должен быть удален из Сети. Специалисты пришли к выводу, что картина причиняет вред психическому здоровью несовершеннолетних. В частности, в ленте показаны сцены убийств и насилия.

«Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека», — сказано в сообщении пресс-службы.

«Зеленый слоник» был снят в 1999 году на любительскую камеру. Главные роли в нем исполнили Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев. По сюжету их герои — два арестованных военнослужащих, отбывающих наказание в камере со стенами зеленого цвета. Фильм снят в нескольких жанрах, среди которых треш, психоделика, черная комедия и сплэттер (жанр отличается натуралистичной демонстрацией насилия).

В ноябре 2021 года Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В июне того же года Роскомнадзор сообщил, что проверит «Муз-ТВ» на предмет пропаганды гомосексуализма. В ведомстве напомнили, что информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке «18+».

Организаторы шоу же установили ограничение «6+». При этом некоторые артисты мужского пола появились на церемонии в женских нарядах, а певцы Филипп Киркоров и Дава предстали перед публикой в кабриолете в свадебных фраках в сопровождении полуголых мужчин.

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