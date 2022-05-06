Психолог назвал способ научиться любить себя

Над заниженной самооценкой и нелюбовью к себе необходимо работать, так как от этого зависит способность выстраивать здоровые связи с миром и другими людьми. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал психолог Филипп Литвиненко в беседе с Пятым каналом.

По его словам, у многих взрослых людей возникают такие трудности, так как им не хватило любви от родителей в детстве.

«Самый первый опыт любви мы получаем именно от родителей, и если нас по каким-то причинам недолюбили, то мы себя чувствуем недолюбленными, мы это транслируем в мир, и, соответственно, нас недолюбливают окружающие нас люди», — рассказал Литвиненко.

Однако винить родителей в этом не стоит, это никак не поможет исправить ситуацию, а лишь усугубит озлобленность и ранимость, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в своем детстве родители тоже могли недополучить внимания, потому любили своих детей так, как умели сами.

По словам психолога, первым шагом на пути любви к себе является возможность отследить внутренний диалог с самим собой. Не любящий себя человек в любом внутреннем диалоге придет к одному — все беды происходят потому, что он недостаточно хорош и недостоин лучшего, подчеркнул специалист.

«Нужно отследить этот внутренний диалог и начать его корректировать, чтобы он становился позитивным и поддерживающим. Это уже запустит процесс восстановления любви к себе», — подчеркнул Литвиненко.

14 апреля психолог Дженнифер Грегг назвала способ избавиться от навязчивых мыслей. По ее словам, при навязчивых мыслях нужно отстраниться от них, воспринять отдельно от своей личности и понаблюдать за ними.