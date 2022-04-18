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Психолог назвала способ избавиться от навязчивых мыслей

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Навязчивые мысли могут быть изнурительными для психики и мешать полноценной жизни, чтобы уменьшить их вред необходимо использовать специальную технику. Об этом 14 апреля раскатала психолог Дженнифер Грегг в статье для журнала Psychology Today.

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По ее словам, при навязчивых мыслях нужно отстраниться от них, воспринять отдельно от своей личности и понаблюдать за ними.

«Закройте глаза примерно на 30 секунд и просто наблюдайте за тем, что возникает у вас в голове. Представьте, что вы сидите в кинотеатре и наблюдаете за своими мыслями на экране. Если вы замечаете, что вас вовлекают в мысли, снова отступите и просто наблюдайте», — рассказала Грегг.

Как пояснила психолог Лиза Койн, понимание того, что мысли являются лишь частью человека, но не им самим, позволяет обрести свободу и вдохновение для новых свершений.

«Что если бы вы могли наблюдать за этой мыслью, когда она появляется, просто замечать ее, как вы могли бы наблюдать за проезжающей по улице машиной?» — пояснила она.

8 апреля терапевт и гастроэнтеролог Елена Тюльпина заявила, что тревожность и стресс могут привести к различным заболеваниям, среди которых патологии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и другие.

Также часто пребывающий в состоянии стресса человек может столкнуться с гормональным дисбалансом, который может проявиться в виде патологий надпочечников и щитовидки.

В конце марта заведующий кафедрой психодрамы Академии социальных технологий, кандидат психологических наук Виктор Семенов посоветовал не переживать стресс самостоятельно. По его словам, в условиях стресса очень важно поддерживать социальные контакты и при необходимости обращаться за профессиональной помощью.

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