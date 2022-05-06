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Песков заявил, что в Кремле не комментируют приговор белорусского суда россиянке Сапеге

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Кремль не планирует комментировать приговор россиянке Софье Сапеге, осужденной на шесть лет решением белорусского суда. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решение нашего суда. Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», — отметил он.

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Как добавил Песков, Сапега является гражданкой РФ и ее законные интересы продолжат защищать дипломаты.

Ранее в этот день Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софию Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима.

Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Антон Гашинский заявил «Известиям» о том, полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он пояснил, что защита планирует подать ходатайство о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко и, если будет отказано, будет инициировать процедуру направления для отбытия наказания в России.

5 декабря 2021 года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим Сапеги рассказал, что психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в республике экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Софие Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.

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