Песков заявил, что в Кремле не комментируют приговор белорусского суда россиянке Сапеге
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- Песков заявил, что в Кремле не комментируют приговор белорусского суда россиянке Сапеге
Кремль не планирует комментировать приговор россиянке Софье Сапеге, осужденной на шесть лет решением белорусского суда. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решение нашего суда. Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», — отметил он.
Как добавил Песков, Сапега является гражданкой РФ и ее законные интересы продолжат защищать дипломаты.
Ранее в этот день Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Софию Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима.
Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Антон Гашинский заявил «Известиям» о том, полученное наказание — минимальное из всех возможных. Он пояснил, что защита планирует подать ходатайство о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко и, если будет отказано, будет инициировать процедуру направления для отбытия наказания в России.
5 декабря 2021 года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим Сапеги рассказал, что психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.
Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в республике экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.
В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Софие Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.