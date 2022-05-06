В Литве попросили граждан не посещать захоронения советских воинов 9 мая

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан воздержаться от посещения 9 мая захоронений советских воинов в Литве.

«9 мая был придуман Советским Союзом как день пропаганды. Ясно, что некоторым людям может не хватать информации о 8 мая, о том, что празднует западный мир. <..> Мы со своей стороны точно не будем препятствовать приезду бабушек на кладбище, закрытия не будет», — цитирует его Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

При этом, по его словам, на кладбище буду установлены информационные стенды, на которых будет представлен взгляд современной Литвы на события Великой Отечественной войны и текущую ситуацию на Украине.

«Ни славить советское, ни протестовать против славящих не надо, потому что это будет лить воду на мельницу, несущую вред Литве. 9 мая — не тот день, когда надо идти на Антакальнисское кладбище», — заключил Шимашюс.

День Победы над фашизмом Литва официально отмечает 8 мая. Обусловлено это тем, что именно в этот день был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

25 апреля стало известно, что в Литве демонтируют два памятника советским солдатам в Кедайняйском районе.

19 апреля парламент Литвы запретил носить георгиевскую ленточку, а также демонстрировать символику Z и V.

Соответствующие буквы нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации в Донбассе. В Минобороны рассказали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской спецоперации.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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