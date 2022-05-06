Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийского экипажа «Мста-С»

Министерство обороны России показало 6 мая кадры боевой работы расчетов 152 мм. самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) во время спецоперации уничтожают укрепления, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины. Так, о своей боевой работе рассказал командир САУ «Мста-С» Артем.

«Выполняется самая главная задача — это отражение атаки врага. То есть мы непосредственно работаем по пехоте, по артиллерии, бьем всегда точно, бьем всегда метко, работаем быстро. Противника засекаем довольно-таки быстро, хоть он начал работать наглее. Это всё только временно. То есть как только он показывается, мы сразу засекаем и даем ответ», — рассказал Артем.

Механик-водитель «Мста-С» Максим отметил, в свою очередь, что машина зарекомендовала себя очень хорошо.

«Машина новая, 2019 года, она зарекомендовала себя очень хорошо. Когда по нам открывают огонь, у нас есть секунды, чтобы уйти из-под обстрела. И в этом плане машина себя очень хорошо зарекомендовав. Проходимость у нее такая же, как у танка. Хорошая, в общем, машина», — рассказал он.

Днем ранее Минобороны РФ показало, как танки ВС РФ Т-72Б3 ведут огонь по позициям противника в Луганской Народной Республике (ЛНР). В ведомстве отметили, что эти танки способны подавить наиболее укрепленные участки укрепрайонов противника, а также его технику и живую силу. Танкисты ведут непрерывное огневое воздействие, тем самым обеспечивая продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции вперед.

29 апреля в ведомстве рассказали о работе экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. В ходе спецоперации армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений, а также по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Украины. При этом полеты проходят на предельно малых высотах.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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