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Украинские военные дважды за прошедшие сутки обстреляли ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за сутки обстреляли Первомайск и поселок Голубовское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксировано 2 обстрела с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм (4 снаряда) и минометов 120 мм (4 мины)», — сообщает представительство в своем Telegram-канале.

3 мая украинские войска выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя. Обстрелы велись по населенным пунктам: Первомайск, Калиново и Стаханов.

В тот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименков показал кадры разрушенного украинскими боевиками рынка в городе Рубежном Луганской Народной Республики. На записи видны разрушенные павильоны и оставленные продукты.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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