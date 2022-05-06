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Очевидец рассказал о запахе перегара во влетевшем в Porsche Некоглая авто

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Очевидец
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Свидетель смертельной аварии с участием стримера Некоглая 6 мая рассказал «Известиям» о том, что в машине, которая влетела в Porsche блогера, пахло перегаром.

«В машине каршеринга перегаром пахло, один пьяный точно был. Мы хотели водителя вытащить, пульс проверили, а его не было. Дорожные службы стояли как положено — у них горел знак, стояла перегородка. Они красили», — сказал очевидец.

Мужчина рассказал, что в автомобиле каршеринга находились четыре человека.

О ДТП в центре столицы стример Некоглай сообщил ранее в этот же день, 6 мая. Он также приложил кадры с места происшествия, на которых можно наблюдать последствия инцидента. Момент ДТП также попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль KIA на большой скорости влетает в Porsche блогера.

Ранее этой же ночью пассажир блогера Некоглая, боец ММА Асхаб Магомедов рассказал, что находится в больнице, у него «пробита» голова и перебинтована рука.

В МВД «Известиям» сообщили об одном погибшем и двух пострадавших по итогу ДТП.

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