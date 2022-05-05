В Госдуме отрицательно ответили на вопрос о возможности мобилизации в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отрицательно ответил на вопрос о вероятности проведения в России мобилизации.

«Нет», — приводит ответ российского депутата на соответствующий вопрос сайт radiokp.ru в четверг, 5 мая.

В тот же день Минобороны России рассказало об успехах российских артиллеристов во время проведения спецоперации в Донбассе. За прошедшие сутки им удалось удалось уничтожить 32 украинских пункта управления и поразить большое количество живой силы противника.

Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) тогда же отчиталась об успехах во время спецоперации. Силовому ведомству ДНР удалось уничтожить 54 украинских националиста, две огневые позиции 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, один танк, три бронетранспортера и одно грузовое транспортное средство противника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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