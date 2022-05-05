Прямой эфир
Мир
Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома 13 мая
Политика
В Госдуме отрицательно ответили на вопрос о возможности мобилизации в России
Мир
ООН начала третью эвакуацию населения из Мариуполя и с «Азовстали»
Мир
Генсек НАТО оценил возможность размещения сил альянса до вступления Швеции в блок
Экономика
TeamViewer сообщила о прекращении работы в России и Белоруссии
Мир
Байден и Шольц отвергли легитимность изменения границ Украины
Авто
СМИ заявили о падении спроса на авто в России почти втрое
Мир
Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
Мир
Reuters сообщило о возможности закрытия европейского офиса ВОЗ в России
Мир
Япония вводит дополнительные санкции против РФ
Экономика
Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz
Сюжет:

В Госдуме отрицательно ответили на вопрос о возможности мобилизации в России

Володин заявил, что мобилизации в России не будет
0
Госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отрицательно ответил на вопрос о вероятности проведения в России мобилизации.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Нет», — приводит ответ российского депутата на соответствующий вопрос сайт radiokp.ru в четверг, 5 мая.

В тот же день Минобороны России рассказало об успехах российских артиллеристов во время проведения спецоперации в Донбассе. За прошедшие сутки им удалось удалось уничтожить 32 украинских пункта управления и поразить большое количество живой силы противника.

Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) тогда же отчиталась об успехах во время спецоперации. Силовому ведомству ДНР удалось уничтожить 54 украинских националиста, две огневые позиции 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, один танк, три бронетранспортера и одно грузовое транспортное средство противника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022