Прямой эфир
Мир
Пентагон раскрыл подробности о передаваемых Украине разведданных
Мир
Израильские СМИ сообщили о теракте в Эладе
Экономика
Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной
Общество
В Москве поймали похитителей зубной щетки
Мир
Канцелярия премьера Израиля заявила, что Беннет принял извинения Путина за слова Лаврова
Мир
Италия поставит Киеву системы ПВО и противотанковое оружие
Авто
СМИ заявили о падении спроса на авто в России почти втрое
Мир
Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
Мир
Reuters сообщило о возможности закрытия европейского офиса ВОЗ в России
Мир
Япония вводит дополнительные санкции против РФ
Экономика
Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz

МИД упрекнул США в намерении нарастить конфронтацию с РФ блокировкой площадки ООН

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки посредством блокировки площадки ООН для российских представителей предпринимают попытки нарастить конфронтацию с Россией. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посольский отказ: может ли ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Ряд стран объединения уже ввел заметные ограничения, а другие выдают документы в штатном режиме

«Министерство иностранных дел расценивает эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций от 31 октября 1947 года. Цель очевидна – любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке», — говорится в опубликованном на сайте российского ведомства комментарии.

Захарова подчеркнула, что подобный агрессивный курс без ответа не останется.

Комментарий МИД РФ связан с невыдачей американской стороной въездных виз для участников Постоянного форума ООН от России. Визы не выдали главе российской делегации и руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову, сотруднику МИД РФ и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера России, которые планировали прибыть в Нью-Йорк 24 апреля на Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов.

4 мая официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США российским дипломатам заявил, что допуск в США важен всем дипломатам, направляющимся по работе в штаб-квартиру ООН. По его словам, вопрос неоднократно обсуждался с принимающей стороной. Дискуссии велись напрямую и продолжатся, заверил он.

Ранее 4 мая первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Вашингтон сорвал участие российской делегации в работе комитета по информации в ООН. По его словам, директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой выдали визу только 3 мая, у двух других делегатов виз до сих пор нет. При этом визовые запросы были поданы заранее.

Случаи, когда российские делегаты не могли попасть на мероприятия под эгидой ООН в США из-за действий американских властей случались и прежде.

14 марта замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал, как США злоупотребляют своим положением в качестве принимающей стороны штаб-квартиры ООН, отказывая в выдаче виз представителям делегации России и ряда других стран. Он отметил, что Россия намерена добиваться проведения генсеком ОНН арбитражного разбирательства на сей счет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022