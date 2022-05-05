МИД упрекнул США в намерении нарастить конфронтацию с РФ блокировкой площадки ООН

Соединенные Штаты Америки посредством блокировки площадки ООН для российских представителей предпринимают попытки нарастить конфронтацию с Россией. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Министерство иностранных дел расценивает эти действия как последовательную линию США, представляющую собой серьезное нарушение американской стороной взятых на себя обязательств в рамках Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Правительством Соединенных Штатов Америки относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций от 31 октября 1947 года. Цель очевидна – любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке», — говорится в опубликованном на сайте российского ведомства комментарии.

Захарова подчеркнула, что подобный агрессивный курс без ответа не останется.

Комментарий МИД РФ связан с невыдачей американской стороной въездных виз для участников Постоянного форума ООН от России. Визы не выдали главе российской делегации и руководителю Федерального агентства по делам национальностей Игорю Баринову, сотруднику МИД РФ и ряду делегатов, представляющих коренные народы Севера России, которые планировали прибыть в Нью-Йорк 24 апреля на Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов.

4 мая официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США российским дипломатам заявил, что допуск в США важен всем дипломатам, направляющимся по работе в штаб-квартиру ООН. По его словам, вопрос неоднократно обсуждался с принимающей стороной. Дискуссии велись напрямую и продолжатся, заверил он.

Ранее 4 мая первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Вашингтон сорвал участие российской делегации в работе комитета по информации в ООН. По его словам, директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой выдали визу только 3 мая, у двух других делегатов виз до сих пор нет. При этом визовые запросы были поданы заранее.

Случаи, когда российские делегаты не могли попасть на мероприятия под эгидой ООН в США из-за действий американских властей случались и прежде.

14 марта замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал, как США злоупотребляют своим положением в качестве принимающей стороны штаб-квартиры ООН, отказывая в выдаче виз представителям делегации России и ряда других стран. Он отметил, что Россия намерена добиваться проведения генсеком ОНН арбитражного разбирательства на сей счет.