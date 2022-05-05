Белоруссия не будет участвовать в спецоперации России по защите Донбасса

Белоруссия не собирается участвовать в специальной операции России по защите Донбасса. Об этом в четверг, 5 мая, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации», — сказал он, уточнив, что всё, что Белоруссия могла и может предложить России, у нее есть.

Лукашенко также добавил, что внезапная проверка сил реагирования Белоруссии связана с действиями НАТО, а не со спецоперацией.

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