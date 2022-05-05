Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля

Президент России Владимир Путин 5 мая провел телефонный разговор с премьером Израиля Нафтали Беннетом и тепло поздравил политика с Днем независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», — сказано в сообщении.

Кроме того, политики обменялись мнениями о ситуации на Украине. Особое внимание было уделено эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Также израильский премьер подчеркнул в разговоре решающую роль Красной армии в победе над нацизмом.

«В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается и в России, и в Израиле 9 мая, Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв холокоста», — добавили в пресс-службе.

Вместе с тем израильская радиостанция Kan со ссылкой на министра интеграции Пнину Тамано-Шату 27 апреля сообщила, что массовые парады и шествия на 9 Мая в Израиле отменены.

По словам министра, в этом году вокруг праздника сложилась «деликатная ситуация». При этом Тамано-Шата заявила, что подвиг евреев-воинов будет отмечен во время церемонии в честь Дня независимости Израиля на горе Герцль.

До этого, 14 марта, Путин и Беннет обсудили по телефону проведение российской спецоперации по защите Донбасса. Тогда президент РФ обратил внимание на ракетный удар по Донецку со стороны Украины, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Этот факт был проигнорирован на Западе.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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