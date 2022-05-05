Брокер назвал причины роста инфляции в Турции до 70%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы применяет тактику снижения процентных ставок, чтобы не допустить роста инфляции, — подход, противоположный тому, что обычно используют центробанки. И его денежно-кредитная политика не работает, в результате чего инфляция только растет. Об этом заявил «Известиям» старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов в четверг, 5 мая.

Ранее в этот же день в Турецком статистическом институте (TUIK) сообщили, что годовая инфляция в стране в апреле достигла 69,97%. В январе рост цен в Турции был на уровне 48,69%, в марте инфляция поднялась до 61,14%.

По словам Баянова, падение курса турецкой лиры и повышение цен на продукты питания и энергоносители привели к росту инфляции, несмотря на снижение налогов на товары первой необходимости и государственные субсидии гражданам на счета за электроэнергию. Лира ослабла после того, как Центробанк Турции в сентябре приступил к циклу смягчения на 500 базисных пунктов, к которому давно стремился турецкий лидер.

Брокер напомнил, что Эрдоган находится у власти с 2002 года. Первые дни его правления запомнились политикой свободного рынка, которая помогла восстановить экономику страны, отметил эксперт. Но в последние годы политик использует снижение процентных ставок, назвав свой подход новой экономической моделью, заявив в ноябре 2021-го перед парламентом, что это приведет к увеличению рабочих мест, росту экспорта и дешевым кредитам, рассказал специалист.



При этом реальный доход на душу населения в последние 7–8 лет в Турции истощается, а покупательная способность колоссально слабеет, посетовал Баянов.

«Самое главное, что ничего не делается для предотвращения роста инфляции. Центральный банк Турции начал снижать ставки в сентябре [2021 года] с 19%, несмотря на высокую инфляцию, которая тогда была еще ниже 20%. Сейчас ставка составляет 14%», — сообщил он.

ЦБ Турции на заседании 14 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 14%, объяснив решение тем, что сохраняющиеся геополитические риски негативно влияют на экономическое развитие страны и мира в целом, формируя атмосферу неопределенности, передает агентство Anadolu.

С начала прошлого года курс лиры упал с 7,43 до 12,5 к доллару США, а инфляция за тот же период, по данным на 1 декабря, разогналась с 14,6 до почти 20%. В этих условиях Эрдоган сменил трех глав турецкого Центробанка, пока нынешний руководитель регулятора Сахап Кавчиоглу не согласился перейти к снижению ключевой ставки — до 15% в ноябре. 1 декабря турецкая нацвалюта обновила исторический минимум — 13,71 за $1.

Тогда доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ) Наталья Ульченко заявляла «Известиям», что курс турецкой лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика этой страны.