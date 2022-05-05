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«Газпром» направит мощности «Северного потока – 2» на газоснабжение Северо-Запада России

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«Газпром» принял решение использовать мощности сухопутной части «Северного потока – 2» (СП-2) для газоснабжения Северо-Запада России. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила в Telegram-канале пресс-служба компании.

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Данное решение принято в связи с тем, что газопровод, который должен был использоваться для экспорта газа в ФРГ, не эксплуатируется. В компании добавили, что если Германия решит ввести трубопровод в эксплуатацию, то будет использована одна из двух ниток топливной магистрали. Ее загрузят на 100%.

В «Газпроме» уточнили, что вторую нитку газопровода возможно будет включить в работу не раньше 2028 года.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, решение компании является правильным, иначе трубы просто будут простаивать в земле. Он отметил, что с помощью СП-2 можно сделать некий рывок для газификации регионов.

Решение о заморозке проекта «Северный поток – 2», построенного для газоснабжения Европы, приняли в Германии в феврале в одностороннем порядке. 4 марта генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин уже начал закупать газ в обход России, но всё еще продолжает получать из Москвы не только голубое топливо, но также уголь и нефть. Канцлер сообщил, что решение об остановке СП-2 было принято своевременно.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Он был построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Трубопровод так и не был введен в эксплуатацию.

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