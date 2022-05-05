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Офтальмолог оценил вероятность слепоты в результате коронавируса

Офтальмолог Азнаурян назвал недоказанными данные о риске слепоты в результате коронавируса
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Научное сообщество не располагает достоверными доказательствами того, что перенесенный коронавирус может привести к полной слепоте из-за поражения зрительного нерва. Об этом в четверг, 5 мая, заявил «Известиям» руководитель Клинического Объединения «Центров Охраны Зрения Детей и Подростков «Ясный Взор», доктор медицинских наук, офтальмолог Игорь Азнаурян.

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«В настоящее время не существует научной статистики, которая бы подтверждала прямую связь между коронавирусом и невритом или невропатией лицевого нерва. Не исключено, что у некоторых пациентов может наблюдаться невропатия, а до этого они переболели Сovid-19. Но это не является доказанной причинно-следственной связью», — подчеркнул он.

Также специалист указал на отсутствие данных, подтверждающих связь глазных заболеваний и тромбоза, вызванного коронавирусом.

«Теоретически это возможно, однако мы не можем так теоретизировать этот вопрос. К примеру, тромбоз возможен в артерии полового члена и он может привести к импотенции. Однако сказать, что ковид вызывает импотенцию, было бы в корне не верно», — отметил Азнаурян.

О риске слепоты в результате вызванного COVID-19 поражения зрительного нерва ранее 5 мая предупредила терапевт, врач высшей категории, пульмонолог, врач-фтизиатр Светлана Божко. В беседе с Ura.ru она отметила, что серьезную опасность представляет одно из осложнений коронавируса — тромбоз центральных вен и окклюзия артерий сетчатки глаза.

По словам врача, в результате может возникнуть снижение остроты зрения вплоть до полной слепоты. Божко призвала обращаться к специалисту даже при незначительных офтальмологических симптомах на фоне COVID-19.

Ранее, 29 апреля, доктор биологических наук Оксана Гизингер в беседе с «Известиями» отметила, что последствия коронавируса могут проявляться бессимптомно. По ее словам, вылечить осложнения и начать восстановление организма можно только по итогам тщательной лабораторной диагностики и на основании рекомендаций врача.

27 апреля кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как коронавирус способен влиять на сердце в острый период инфекции. По его словам, в результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца, также может возникнуть одышка и сердечная недостаточность.

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