Эксперты рассказали о способе обмана пользователей через VPN

Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян при помощи VPN. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили эксперты проекта по борьбе с мошенничеством «Мошеловка».

По данным специалистов, ранее после блокировки своих ресурсов мошенникам приходилось тратить время на их раскрутку сайтов с другими адресами, теперь же они ссылаются на технические трудности. Злоумышленники предлагают пользователю скачать непроверенную программу, устанавливающую VPN-соединение. Это может привести к краже платежных данных.

Отмечается, что данную схему преимущественно используют на ресурсах с криптовалютой, пишет передает «РИА Новости».

16 апреля Сбербанк заявил о том, что мошенники начали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, в которых можно «дешево купить» якобы дефицитный товар. В банке порекомендовали делать покупки только в проверенных магазинах, а перед использованием нового сервиса или сайта внимательно изучить его — проверить, совпадают ли бренд, указанный на главной странице, и название сайта в адресной строке.

15 апреля специалист по мобильным киберугрозам Виктор Чебышев рассказал о мошенниках, которые создают приложения с вредоносным ПО под видом официальных программ. Чтобы обезопасить себя от утечки важных данных, пользователям рекомендуют использовать только официальные источники для скачивания и не давать лишних разрешений приложениям в настройках телефона.