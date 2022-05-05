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Daily Express назвал ЕС единственным пострадавшим от антироссийских санкций

Daily Express: санкции ЕС против России могут привести к удару по европейской экономике
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Европарламент
Фото: TASS/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Европейский союз будет единственным пострадавшим от введения эмбарго на российские углеводороды, поскольку Россия сможет переориентироваться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое утверждение содержится в материале Daily Express, опубликованном 4 мая.

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И как возможное эмбарго против энергоресурсов РФ может повлиять на российскую и мировую экономику

«[Евросоюз] надеется, что запрет на всю российскую нефть из Европы нанесет сокрушительный удар по российской экономике, учитывая, что в 2021 году Кремль получил ошеломляющие €48,5 млрд (£38 млрд) сырой нефти и €22,5 млрд (£19 млрд) нефтепродуктов. Но Россия по-прежнему получает прибыль от партнеров на Востоке, и она может еще больше вырасти благодаря запланированной сети нефте- и газопроводов , связывающих ее с Азией», — отмечается в статье.

В качестве альтернативных потребителей российских углеводородов авторы статьи указывают Китай, Южную Корею, страны Восточной Азии, а также Пакистан и Азербайджан, у которых, по мнению издания, есть все шансы полностью взять на себя потребление 200 млрд куб. м. ежегодных поставок газа в Европу.

4 мая министр энергетики Словакии Карол Галек заявил, что эмбарго на российскую нефть приведет к уничтожению европейской экономики. По его словам, такая мера ударит не только по самой Словакии, но и по Австрии, Чехии и даже по Украине.

2 мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявил, что Венгрия наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов. Такое же мнение высказал официальный представитель правительства страны Золтан Ковач.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

29 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заверил, что снижение потребления российского газа в странах ЕС не приведет к разбалансировке бюджета РФ, так как поставки топлива увеличатся по другим направлениям. Также, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшее время.

Путин, в свою очередь, заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США. В частности, он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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