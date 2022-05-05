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Жителям Великобритании посоветовали закупаться дешевыми продуктами

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Супермаркет в Великобритании
Фото: Global Look Press/XinHua/Jon Super
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Гражданам Великобритании стоит покупать более дешевую пищу взамен «брендовой», заявил 4 мая министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис в эфире канала Sky News.

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«Обнаруживается, что, выбирая недорогие продукты вместо брендовых, люди действительно могут соблюдать свой семейный бюджет и управлять им», — высказался министр.

Юстис призвал подданных британской короны экономить на продуктах в контексте роста цен на продукты на 2,7%, о чем сообщил British Retail Consortium-NielsenIQ. При этом он признал, что повышение уровня стоимости продуктов «несомненно окажет давление на бюджеты домохозяйств», которые уже испытывают трудности с растущими счетами за электроэнергию.

Член Теневого кабинета Великобритании Пэт Макфадден раскритиковал Юстиса, заявив, что подобные слова неуместны для правительства, не имеющего решения для наступающего кризиса.

«Люди видят, что их заработная плата падает, цены на топливо и продукты растут, а семьи беспокоятся о том, как свести концы с концами», — возмутился он.

22 апреля газета Bild посоветовала немцам мыться без мыла и поддерживать гигиену по-кошачьи. Такие меры, по мнению авторов статьи, должны помочь противостоянию энергетической зависимости Германии от России.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса, после чего в западных странах начались проблемы, связанные с ростом цен на энергоресурсы.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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