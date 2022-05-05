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Армия РФ эвакуировала с Донбасса более 10 тыс. человек

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Эвакуация мирных жителей
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Более 10,6 тыс. человек были эвакуированы из опасных районов Донбасса и с Украины 4 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок. Всего с начала специальной военной операции — уже 1 114 318 человек, из которых 199 348 детей», — сказал он.

Он также напомнил, что в российских регионах работают более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью головы к приему беженцев.

«С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением положенных социальных выплат», — отметил Мизинцев.

3 мая российские военнослужащие доставили 40 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области. В населенные пункты региона были доставлены продукты, лекарства, а также предметы первой необходимости.

1 мая военнослужащие российской армии эвакуировали из города Изюм Харьковской области семью с двумя детьми, одному из которых потребовалась квалифицированная медицинская помощь. По словам военных, с просьбой оказать помощь семье обратился комендант города.

По данным источника ТАСС на 27 апреля, всего в Россию в качестве беженцев приехало более 1 млн человек с территории Украины, из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Из них более 182 тыс. — это дети.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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