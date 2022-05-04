4 мая были названы лучшие для жизни города Подмосковья, лидеров определяли по индексу качества городской среды за 2021 год. Об этом сообщили «Вести Подмосковья», сославшись на специалистов ИА «ПромРейтинг».

В публикации говорится, что было использовано 36 индикаторов по шести пространствам городов: жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство. Помимо этого, было и шесть основных критериев: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, а также эффективность управления.

На первом месте в рейтинге лучших городов оказался Реутов с показателем в 268 баллов. По 243 балла получили Видное и Долгопрудный. Далее по списку поочередно расположились Люберцы, Красногорск, Мытищи, Серпухов и Истра. На восьмой строчке с одинаковым количеством голосов оказались Котельники, Можайск, Одинцово и Руза, а на девятой — Краснознаменск, Лобня и Пущино. На последнюю строчку определили Королев.

28 марта были названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию в России. Лидером рейтинга социально-экономического положения в России по итогам 2021 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который обошел Москву. Также в десятку самых успешных регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми и Челябинская (разделили шестое место), Московская области, Пермский и Красноярский края (восьмое место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (10-е место).