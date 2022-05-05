Аналитики отметили снижение цен на отели в популярных городах России

Цены на проживание в российских отелях отелях в популярных городах летом снизились по отношению к цене марта-апреля. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми 5 мая ознакомились «Известия».

Как выяснили аналитики, в сравнении с мартом-апрелем размещение в отелях категории «три звезды» по ряду востребованных направлений подешевело на 10–47%. Самое большое снижение зафиксировано в стоимости проживания в отелях Москвы (с 3,6 тыс. рублей до 1,9 тыс. рублей за ночь) и села Эстосадка (с 5,4 тыс. до 3 тыс. рублей).

Замыкает тройку лидеров Ялта, где снижение составило 45%. Так, средняя стоимость проживания в отелях этого курортного города сократилось до 3,9 тыс. рублей, тогда как в начале марта она составляла 7 тыс. рублей.

Существенное снижение также зафиксировано в Красной Поляне (–36%), Казани (–30%), Сочи (–25%). Помимо этого, аналитики проанализировали цены на размещение в Минеральных Водах (–18%), Санкт-Петербурге (–14%) и Калининграде (–10%).

При этом в Махачкале средняя цена проживания в в отелях категории «три звезды» не изменилась, оставшись на уровне 3 тыс. руб.

В 4-звездочных отелях по девяти указанным направлениям цены снизились на 5–55% по сравнению с показателями марта-апреля. В данной категории самое большое снижение наблюдается в отелях Эстосадка (с 11 тыс. до 4,9 тыс. рублей) и Москвы (с 5,7 тыс. до 3,3 тыс. рублей). В Сочи снижение составило 34%.

Вместе с тем в двух участвующих в исследовании городах цена на проживание в отелях категории «четыре звезды», напротив, выросла: в Ялте на 76% и Махачкале на 5%.

Накануне, 3 мая, в вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил об отсутствии радикальных взлетов или падений цен на отдых в России в мае-июне. При этом в регионах, где приостановлена работа аэропортов (это Анапа, Крым и другие), цены действительно пониже, чем в прошлом году. По словам эксперта, это объясняется более низким спросом, а также традиционным снижением цен после майских праздников.

28 апреля в Ростуризме сообщили, что более 31 млн туристов могут отдохнуть внутри России с мая по сентябрь 2022 года. Отмечалось, что принимать россиян во время курортного сезона готовы 17,5 тыс. отелей и 10 тыс. санаториев, кемпингов и других средств размещения, которые не подлежат классификации.