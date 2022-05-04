Индия призвала не политизировать поставки российской нефти

Власти Индии отметили, что энергетические потоки не находятся под санкциями, и призвали не политизировать поставки нефти из России. Заявление об этом было опубликовано 4 мая индийским министерством по делам нефти и газа.

В ведомтсве напомнили, что Индия закупала нефть как у США, так и у России.

«Если вдруг сейчас, будучи крупным импортером сырой нефти, Индия откажется от своих диверсифицированных источников, сосредоточившись на оставшихся на и без того ограниченном рынке, это приведет к дальнейшей волатильности и нестабильности, что приведет к росту международных цен», — прокомментировало ведомство стремление ряда СМИ придать сенсационный характер покупке сырой нефти индийскими нефтяными компаниями у России.

Несмотря на попытки представить это иначе, закупки энергоносителей из России остаются скромными по сравнению с общим потреблением Индии, указало министерство, предложив журналистам обратить внимание «на другие части мира».

В публикации отмечается, что законные энергетические сделки Индии не могут быть политизированы, а энергетические потоки еще не санкционированы.

«Основываясь на непроверенных источниках, такие журналистские материалы предназначены для увеличения собственной читательской аудитории. Вместо того, чтобы ответственно информировать о дебатах, такие сенсационные сообщения в конечном итоге служат корыстным интересам, включая спекулянтов, что приводит к негативному воздействию на восстановление мировой экономики», — говорится в заявлении.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель. Отмечается, что страна ждет от России большую скидку на фоне продолжения сотрудничества. По данным агентства, с начала специальной операции РФ по защите Донбасса нефтеперерабатывающие компании Индии приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в Индию за прошлый год.

29 апреля Россия предложила Индии платить за импорт нефти в долларах или евро, а остальную торговлю между странами перевести в рупии и рубли, однако окончательное решение по вопросу не было принято.

Днем ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что отказ властей Индии поддержать антироссийские санкции — это первый звоночек, который говорит о прозрении мира в отношении реальных мотивов политики США.

25 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Индию со странами Азии поддержать долгосрочные санкции против РФ. По ее словам, кризис на Украине будет иметь такие же политические последствия для Индо-Тихоокеанского региона, как и для остального мира, и они уже ощущаются сейчас в ценах на продукты питания, зерно и энергоносители.

При этом, как отметил обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен, Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития. По этой же причине Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих проведение спецоперации по защите Донбасса.

12 апреля сообщалось, что Индия планирует увеличить экспорт в Россию на $2 млрд, это касается поставок фармацевтической продукции, органической и неорганической химии, молочных продуктов, чая, кофе и товаров для дома.

Как отметил в конце марта обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, на фоне противостояния Запада и Москвы Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией. Журналист напомнил, что официальная дружба Индии и СССР началась еще в 1971 году, когда обе страны заключили договор о мире, дружбе и сотрудничестве.

Между тем США просят Индию занять более жесткую позицию в отношении Москвы и сократить импорт энергоносителей. Взамен Вашингтон предлагает Нью-Дели партнерство во многих сферах.