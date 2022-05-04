Американская компания Emerson Electric объявила об уходе из России

Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение уйти с российского рынка. Об этом в среду, 4 мая, говорится в финансовом отчете компании.

«Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании», — заявил гендиректор компании Лал Карсанбхай.

В компании подчеркнули, что она стремится к упорядоченной передаче российских активов и будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.

Emerson — транснациональная корпорация, головной офис расположен в штате Миссури. Входит в список 500 крупнейших компаний мира. Компания предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.

13 апреля компания-поставщик комплектующих для производства топливно-энергетического сектора Tenaris приостановила торговые отношения с Россией.

Также деятельность в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви COS, Nike, Burberry, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Audi, BMW, Porsche, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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