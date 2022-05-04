Прямой эфир
Сюжет:

Американская компания Emerson Electric объявила об уходе из России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение уйти с российского рынка. Об этом в среду, 4 мая, говорится в финансовом отчете компании.

Нужный метраж: ушедшие из России компании продолжают снимать офисы и помещения в ТЦ
Арендаторов сдерживают штрафы и нежелание терять раскрученное место

«Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании», — заявил гендиректор компании Лал Карсанбхай.

В компании подчеркнули, что она стремится к упорядоченной передаче российских активов и будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.

Emerson — транснациональная корпорация, головной офис расположен в штате Миссури. Входит в список 500 крупнейших компаний мира. Компания предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.

13 апреля компания-поставщик комплектующих для производства топливно-энергетического сектора Tenaris приостановила торговые отношения с Россией.

Также деятельность в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви COS, Nike, Burberry, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Audi, BMW, Porsche, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022