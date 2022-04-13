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Компания Tenaris прекратила обслуживать энергетический сектор России

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Компания-поставщик комплектующих для производства топливно-энергетического сектора приостановила торговые отношения с Россией. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

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«Tenaris приостановила все продажи и закупки в России. Также было решено прекратить инвестиции в совместные проекты с «Северсталью» (российской горнодобывающей компанией. — Ред.)», — говорится в заявлении.

Кроме того, представители компании заявили о намерении продолжать поддерживать благотворительный фонд Франчески Равы, который оказывает помощь детским больницам на Украине. Ранее на гуманитарные нуждыTenaris выделила €200 тыс.

12 апреля стало известно, что нефтетрейдер Vitol Group намерен до конца года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения.

Днем ранее вступил в силу пятый санкционный пакет Евросоюза, в рамках которого был расширен запрет для европейского бизнеса на поставки в Россию техники и технологий для переработки нефти и производства сжиженного природного газа (СПГ).

29 марта Канадская нефтегазовая компания Calfrac Well Services объявила о прекращении инвестиционной деятельности на территории РФ. Ограничения также коснулись поставок запчастей и оборудования в Россию, в том числе тех, что уже были отправлены.

До этого, 19 марта, о прекращении сотрудничества с российскими клиентами сообщила американская транснациональная корпорация Halliburton.

16 марта немецкий энергетический концерн E.ON заявил о намерении остаться в проекте «Северный поток» и не продавать свою долю российскому «Газпрому».

Ранее в этот же день Леонард Бирнбаум заявил о прекращении E.ON газовых закупок у «Газпрома» по причине эскалации ситуации на Украине. Он добавил, что Европе необходимо увеличить поставки сжиженного природного газа и водорода, а также ускорить переход на «зеленую» энергию.

14 марта три крупнейшие нефтяные корпорации России попали в новый санкционный список ЕС, запрещающий странам Евросоюза инвестировать и переводить свои финансовые ресурсы данных компаний.

Проведение спецоперации по защите жителей Донбасса вызвало недовольство многих западных стран и компаний, которое они выразили из-за наложения антироссийских санкций. В частности, США ввели запрет на весь импорт нефти из РФ. Кроме того, для российских авиакомпаний закрыто воздушное пространство ЕС и США.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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