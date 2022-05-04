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Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве

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Авиация ВС России начала подготовку к предстоящему Параду Победы 9 мая. Кадры репетиции в Клину попали в распоряжение «Известий» 4 мая.

«Сегодня должна была состояться плановая тренировка экипажа армейской авиации. Вылет произошел по плану в расчетное время. К сожалению, погода по пути следования ухудшилась, были очаговые заряды с ухудшением видимости менее одного километра, с осадками в виде снега и уменьшением облачности в некоторых местах до земли», — рассказал ведущий группы вертолетов К-52 полковник Дмитрия Земляков.

Он уточнил, что ведущим группы было принято решение в связи со сложными метеоусловиями вернуться на аэродром вылета.

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Парад Победы в этом году пройдет не только в России

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы на Красной площади в Москве будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов. Министр отметил, что также впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

29 апреля в в Минобороны РФ рассказали, что «Самолет Судного дня» Ил-80, самолеты МиГ-31И и истребители пятого поколения Су-57 пролетят 9 мая над Красной площадью. По данным ведомства, авиационную часть парада представят 77 самолетов и вертолетов — ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

3 мая пресс-служба Государственного исторического музея сообщила, что Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно.

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