Путин подписал указ об ответных экономических мерах из-за действий недружественных стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер. Документ был подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями <…>, направленными на незаконное лишение Российской Федерации, граждан Российской Федерации и российских юридических лиц права собственности и (или) ограничение их права собственности». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. В пользу таких лиц ограничен вывоз сырья и продукции из страны. Также запрещается осуществлять финансовые операции, если лица, находящиеся под санкциями, получат от них выгоду.

Путин также дал российскому правительству 10 дней на то, чтобы утвердить список лиц, находящихся под санкциями и установить критерии для определения попадающих под запрет сделок.

30 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в шестой пакет санкций Евросоюза против России может войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT.

4 апреля Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Как следует из указа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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