Генерал США Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

Президент США Джо Байден назначил американского генерала Кристофера Каволи новым командующими силами Североатлантического альянса в Европе. Об этом во вторник, 3 мая, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Генерал армии Кристофер Каволи назначен в качестве верховного главнокомандующего силами союзников в Европе. НАТО также согласилось с этим назначением. Каволи в настоящее время служит командующим армией США в Европе и Африке», — сказано в релизе Пентагона.

В дополнение к позиции в Североатлантическом альянсе генерал Каволи займет пост командующего европейским военным руководством США.

Накануне, 2 мая, Белый дом подчеркнул приверженность «политике открытых дверей» в Североатлантическом альянсе, заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки. Так она отметила благосклонность США к решению Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

При этом 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО.

Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.